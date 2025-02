A Venezia volantini in 10 lingue sulla raccolta differenziata

Volantini in 10 lingue, oltre all'italiano, per dare informazioni sulla corretta raccolta differenziata dei rifiuti e come utilizzare i Centri di raccolta e gli Ecomobili, evitando quindi di abbandonare rifiuti e ingombranti in strada. L'iniziativa è della multiutility veneziana Veritas Spa, primo atto di una serie di iniziative di comunicazione che coinvolgerà le comunità straniere, a partire a quella del Bangladesh, che con circa 10.000 presenze nel territorio risulta la seconda più numerosa d'Italia, dopo Roma.

Le lingue dei volantini sono italiano, albanese, arabo, bengalese, cinese, inglese, francese, macedone, rumeno, spagnolo e ucraino. "Scopo dell'iniziativa - spiega Veritas - è trasmettere messaggi informativi ed educativi sul rispetto dell'ambiente, le buone pratiche ambientali e la sostenibilità anche a persone che arrivano da mondi e culture molto diversi, dove purtroppo la salvaguardia della natura non è ancora una priorità. Si tratta, in sostanza, di un'iniziativa di comunicazione ma anche di uno strumento per aumentare il dialogo, l'integrazione e la condivisione di obiettivi comuni".

In occasione del Carnevale, inoltre, Veritas ricorda alla popolazione e ai gestori di gestori di appartamenti turistici, non solo a Venezia o nelle isole della Laguna, di mettere a disposizione degli ospiti le necessarie e corrette informazioni per conferire quotidianamente i rifiuti prodotti dagli ospiti.

Anche a questo servono i volantini multilingua, che sono scaricabili dal sito www.gruppoveritas.it.

Lo scorso anno, gli ispettori ambientali dell'azienda hanno effettuato solo a Venezia e isole oltre 10.000 controlli ed elevato 600 multe, gran parte a proprietari e gestori di appartamenti turistici e di pubblici esercizi.



