A Padova in marzo la seconda edizione del World Health Forum

Si terrà a Padova dal 13 al 15 marzo la seconda edizione del 'World Health Forum', congresso internazionale pensato per riflettere sulle sfide e gli sviluppi della sanità a livello globale. L'appuntamento è stato presentato stamani a Venezia, nel corso di un punto stampa nella sede della Giunta regionale del Veneto.

Promosso dalla Regione, in collaborazione tra gli altri con Comune di Padova, Università di Padova e Fondazione Cariparo, quest'anno il forum sarà incentrato su benessere e medicina di precisione, e vedrà l'intervento di centinaia di esperti da tutto il mondo.

L'anno scorso "in quattro giornate abbiamo avuto 3.000 partecipanti - ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia -, con 35 università rappresentate e 13 centri di ricerca stranieri". Anche quest'anno "si discute di sanità e innovazione - ha proseguito -. Abbiamo ambizione di essere punto di riferimento, e sono convinto che questo evento negli anni crescerà e fare parlare sempre più di sé".

Nella tre giorni di meeting si parlerà di medicina come prevenzione e benessere, medicina molecolare e terapie avanzate.

"Parleremo anche di passate pandemie e ci saranno a dibattere docenti italiani e stranieri delle più prestigiose università", ha precisato il coordinatore del comitato scientifico, Giorgio Palù.

"È un appuntamento che ci eravamo augurati potesse diventare annuale - ha commentato il sindaco di Padova, Sergio Giordani -.

Il successo dello scorso anno ha posto solide basi per questa nuova edizione. Il forum non poteva che essere a Padova per l'università, eccellenza a livello mondiale in medicina e sanità".



