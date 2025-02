Ue finanzia 22 progetti di ricerca di Università Padova

La Commissione Europea ha recentemente comunicato gli esiti del bando Horizon Europe, Azione Marie Sklodowska-Curie Postdoctoral Fellowships 2024 (HEU-MSCA-PF-2024). L'Università di Padova ottiene un ottimo risultato con 22 progetti che riceveranno il finanziamento europeo, pari a € 5.895.160,02, che saranno svolti da ricercatrici e ricercatori presso l'Università di Padova; inoltre altri 5 progetti sono in lista di riserva e potrebbero essere finanziati in un secondo momento.

Le azioni Marie Sklodowska-Curie Postdoctoral Fellowships mirano a supportare la formazione alla ricerca e lo sviluppo di carriera di ricercatrici e ricercatori sostenendone la mobilità internazionale, intersettoriale e interdisciplinare. Fanno parte di Horizon Europe 2021-2027, il più ambizioso programma quadro della Commissione Europea per il finanziamento per la ricerca e l'innovazione europea, destinato a progetti di ricerca o azioni volti all'innovazione scientifica e tecnologica che portino un significativo impatto sulla vita di cittadine e cittadini europei.



