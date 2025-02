Treviso ricorda 'Bepo' Maffioli autore di teatro e gastronomo

Nel 2025 ricorre un duplice anniversario che segna la memoria di uno dei più significativi artisti italiani del Novecento: 100 anni dalla nascita e 40 dalla morte di Giuseppe "Bepo" Maffioli, autore, attore, regista ed eclettico artista che ha profondamente segnato la cultura teatrale, cinematografica e gastronomica italiana.

Per onorarlo, la IV edizione del concorso trevigiano intitolato al suo nome si sdoppia e propone due giornate il 28 e 29 giugno, dedicate a Maffioli. Novità anche una sezione speciale per gli under 35. Candidature aperte fino al prossimo 30 marzo In questa edizione, il Premio invita a esplorare il tema "Gioiosa et Amorosa". L'invito è, quindi, a proporre testi che spazino dall'ebbrezza dionisiaca all'erotismo, dalla convivialità all'arte sensuale, passando per l'eros e il cibo ma in diretta relazione con il presente e le forti criticità in cui siamo tutti immersi.

"Con questa edizione speciale del premio - rileva l'assessore alla Cultura del Comune di Treviso, Maria Teresa De Gregorio - Treviso e il suo contesto culturale rinnovano l'impegno a valorizzare il talento drammaturgico contemporaneo, offrendo nuove opportunità ai giovani autori e celebrando una figura che ha lasciato un segno indelebile nella nostra storia culturale".

"Crediamo che il modo migliore di onorare Maffioli sia valorizzare i nuovi talenti e sostenere la drammaturgia contemporanea" aggiunge Giampiero Beltotto, presidente Fondazione Teatro Stabile del Veneto - Teatro Nazionale.

Giuseppe Maffioli, originario di Padova, visse per tutta la vita a Treviso dove morì all'età di 60 anni: poliedrico e appassionato uomo di cultura, scrittore, giornalista, sceneggiatore, regista, attore, organizzatore di eventi, collaboratore di rubriche televisive e radiofoniche, nonché noto gastronomo. Ha debuttato a 17 anni con I santi cantano, seguito da I serra (1946), rappresentata al Teatro Goldoni di Venezia.

Nel corso degli anni scrive e adatta testi per la radio e la televisione, aggiungendo al proprio repertorio pièce di successo come Il prete rosso, dedicato alla figura di Antonio Vivaldi, e Miracolo a Vienna, segnalata al Premio Marzotto. Attivo anche come regista, Maffioli collabora con vari teatri di Trieste, Fiume, Verona e Roma, dirigendo opere classiche e contemporanee.

Dalla fine dei Sessanta, affianca all'impegno di autore e regista quello di attore, apparendo in oltre 30 film diretti, tra gli altri, da Scola, Risi e Monicelli, al fianco di interpreti come Tognazzi, Sordi e Mastroianni.



