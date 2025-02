Operaio cade da tetto nel Veneziano, è grave

Un operaio è in gravi condizioni dopo essere precipitato da un tetto dove stava lavorando.

Il fatto è avvenuto a Noale (Venezia) all'interno di un cantiere, l'operaio è caduto da circa 4 metri d'altezza mentre lavorava sul tetto in ristrutturazione di un'abitazione storica.

I Vigili del fuoco accorsi da Mestre con due squadre, tra cui l'autoscala, dopo il primo intervento di stabilizzazione dei sanitari del Suem 118 hanno adagiato l'uomo all'interno della barella a toboga dell'autoscala e l'hanno portato a terra. Il ferito è stato poi trasferito in eliambulanza in codice rosso all'ospedale dell'Angelo di Mestre.

Sul posto i carabinieri personale dello Spisal e il sindaco di Noale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA