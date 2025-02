Nuovi impianti di cogenerazione per il gruppo Cereal Docks

Sono stati avviati a San Pietro Morubio (Verona) e Porto Marghera (Venezia) i nuovi impianti di cogenerazione per altrettante società del gruppo Cereal Docks, leader del mercato nella prima trasformazione agroalimentare.

L'operazione è stata condotta da Future Energy srl interamente controllata dalla veronese White Energy Group SpA, specializzata in consulenza e realizzazione di soluzioni per l'efficienza energetica e la transizione verso le rinnovabili per le imprese.

Gli impianti sono stati realizzati con una formula di servizio energia, unita a una formula Epc, cioè con la garanzia delle performance sugli interventi realizzati e con assunzione dell'onere del finanziamento da parte di Future Energy. Gli investimenti sono oltre i 4 milioni di euro, per un risparmio economico sui costi di approvvigionamento dell'energia elettrica, termica ed eventualmente frigorifera, e un contestuale risparmio di energia primaria e di combustibili fossili superiori alle 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio (tep).

A San Pietro Morubio è stato installato un nuovo impianto di cogenerazione Ecomax 2.0 di AB Energy da 2.0 MWe comprendente anche la fornitura di vapore mediante caldaia di integrazione, mentre a Marghera è stato integralmente riqualificato l'impianto di cogenerazione presente da 4.4 MWe, comprensivo di caldaia duplex per la produzione di vapore.



