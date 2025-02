Gemellaggio con il Veneto, nasce conservatorio in Mozambico

Dal Conservatorio "Steffani" di Castelfranco Veneto (Treviso) nasce un gemellaggio che ha portato alla costruzione del primo conservatorio musicale del Mozambico. A promuoverlo è la soprano Stella Mendonca, prima cantante lirica monzambicana che ha fondato l'istituto "Musiarte", gemellato con la scuola veneta.

"Portare una cultura musicale sul modello occidentale in Mozambico - ha detto, incontrando i docenti dello Steffani - è sempre stato il mio sogno. Io credo che nel mio Paese ci sia grande talento, quello che ho fatto nella mia vita è cercare di creare una struttura che dia a tutti un'opportunità reale di fare della musica una professione".

Nata nel 1970 in Mozambico, Mendonca si è formata tra Parigi e Lione. Dopo gli anni di carriera attiva sono arrivati i progetti in favore dell'educazione nel suo Paese. "Ho fondato l'associazione Musiarte per creare una formazione musicale sul modello dei conservatori italiani, e consentire di elevare il livello accademico della musica nella nostra nazione", ha sotolineato.

Il Conservatorio di musica e arte drammatica Musiarte, fondazione privata riconosciuta dal Ministero, è nato nel 2006 ma si è strutturato nel tempo. Fondamentale l'incontro con il Conservatorio di Castelfranco: "Abbiamo trovato un'università italiana decisa a creare un presupposto accademico in Africa e, quel che più conta, oltre a formare gli studenti, disposta a formare gli insegnanti", ha sottolineato Mendonca.

Musiarte è in seguito diventata una Fondazione e ha inaugurato una nuova sede con teatro e auditorium all'aperto a Maputo. L'azione di Stella Mendonca è inoltre rivolta alla musica come strumento di integrazione: "Ogni sabato portiamo in orfanotrofio un progetto di alfabetizzazione musicale che prevede l'attività corale e il solfeggio".

Il progetto in Mozambico gode di un finanziamento Erasmus dal 2016 e da uno come "pro-Cultura", progetto europeo che consente ai paesi africani di avere borse di studio per un periodo di studio in Europa ad allievi Mozambicani e anche angolani. Oggi la Fondazione ha creato una scuola anche nel Nord del Paese, area resa fragile dalla guerra civile.



