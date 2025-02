Finisce con auto in canale, donna morta nel Padovano

Una 79enne è morta dopo essere finita con la propria auto in un canale di scolo a Lion di Albignasego (Pdova). Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Albignasego dopo aver ricevuto una segnalazione da un cittadino.

All'interno della vettura i militari hanno trovato il corpo senza vita di una 79enne di Ponte San Nicolò. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che la donna, a seguito di un'errata manovra, è finita all'interno del canale. Indagini in corso per stabilire le cause del decesso.



