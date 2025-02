Venezia, i gondolieri sub ripuliscono i rii dell'Arsenale

Seconda immersione dell'anno per i gondolieri sub di Venezia che questa mattina hanno ripulito i fondali del rio dell'Arsenale, da Canale di San Marco fino alla porta dei leoni, le attività dei sommozzatori sono proseguite lungo rio della Tana.

Il bilancio, al termine dell'immersione, è di 9 quintali di rifiuti recuperati. Dall'acqua sono emersi una transenna di ferro, due fioriere di cemento del peso di oltre 120 chilogrammi l'una, un gradino di marmo, due tubi della lunghezza di 4 metri utilizzati per gli spurghi, copertoni, una scala, bottiglie in vetro e di plastica.

L'attività di pulizia, coordinata dalla Direzione Sviluppo Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde pubblico e svolta in collaborazione con Veritas che si occuperà dello smaltimento dei rifiuti



