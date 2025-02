La 'Pantegana' incanta il Carnevale di Venezia sull'acqua

La Festa sull'acqua ha aperto ufficialmente il Carnevale 2025 di Venezia dedicato a Giacomo Casanova. Questa mattina oltre un centinaio di imbarcazioni tradizionali veneziane hanno solcato le acque del Canal Grande capitanate dalla "Pantegana", che si è aperta davanti al Ponte di Rialto in un tripudio di colori, incantando gli spettatori che hanno assistito al corteo acqueo dalle rive.

A portare il suo saluto il sindaco Luigi Brugnaro:"Buon Carnevale a tutti, festeggiamo assieme celebrando l'illustre personaggio veneziano la cui fama ha saputo attraversare i secoli arrivando ai giorni nostri. Il Carnevale è solo il primo degli eventi a lui dedicati che apre un anno di manifestazioni approvate da un comitato che lo ricorderà con numerosi appuntamenti".

La mattinata è poi continuata in Erbaria (mercato di Rialto), dove sono state premiate le tre barche più singolari e meglio addobbate: primo posto alle Api della remiera di Castello, un equipaggio tutto al femminile. Al secondo posto i Pinguini della remiera di Murano e al terzo il Granchio Blu della remiera Voga Veneta Mestre.

Particolare attenzione è stata data al tema della sostenibilità: i coriandoli utilizzati erano, infatti, biodegradabili ed ecosostenibili. In ogni caso, un'imbarcazione di Veritas, la società che si occupa dell'igiene ambientale, ha presidiato il Canal Grande per recuperare coriandoli e stelle filanti finiti in acqua.



