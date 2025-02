Quasi 33 mila studenti coinvolti nell'attività ambientale Etra

Sono quasi 33 mila gli alunni coinvolti nelle attività didattiche proposte da Etra Academy alle scuole del territorio. Si è conclusa, infatti, la pianificazione delle attività didattiche richieste dagli insegnanti nell'ambito del Progetto Scuole, programma di educazione ambientale che la multiutility dal 1996 propone alle istituzioni scolastiche del territorio.

"I numeri assolutamente notevoli degli studenti coinvolti, di scuole di ogni ordine e grado (dalla scuola dell'infanzia all'università) testimoniano - commenta Flavio Frasson presidente di Etra Spa Società benefit - l'importanza di un'attività che ha un ruolo strategico per far crescere l'attenzione e la sensibilità nei confronti dell'ambiente e promuovere comportamenti responsabili a sostegno dello sviluppo sostenibile innanzitutto nelle giovani generazioni. Tutto questo rappresenta, da molti anni, una priorità alla quale dedichiamo risorse importanti: si tratta di un'attività nel presente che investe nel futuro rappresentato da queste giovani generazioni".

L'anno scolastico 2024-2025 conferma sostanzialmente i numeri dello scorso anno. Da dopo il Covid si è registrato un costante e significativo incremento degli studenti coinvolti che sono passati dai 22.245 nell'anno scolastico 2021-22, ai 26.400 del 2022-23, ai 33.496 del 2023-24.

Le attività didattiche più richieste riguardano i laboratori contro lo spreco di cibo: "Dalla terra alla tavola" per i più piccoli, "+ cibo - spreco" per IV e V primaria, "Chef antispreco" per secondaria di I grado. L'altro tema di grande interesse riguarda le attività contro l'abbandono dei rifiuti con i progetti "Non mi abbandonare" e "Letteralmente littering".





