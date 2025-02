Maltratta la moglie e nasconde droga a casa, arrestato

Un 40enne di origine albanese, residente a Noventa Vicentina, operaio incensurato, è stato arrestato dai Carabinieri per detenzione di sostanze stupefacenti, atti persecutori, detenzione abusiva di munizioni e maltrattamenti in famiglia. Denunciata anche la madre dell'uomo, di 59 anni, pensionata e residente nella stessa città, per concorso nella detenzione della droga.

La vicenda ha avuto inizio nella tarda serata di giovedì scorso, quando i Carabinieri di Barbarano Mossano (Vicenza) sono intervenuti nell'abitazione dell'uomo dopo che la moglie, di 37 anni, era scappata di casa dopo una lite, ed è stata rintracciata al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Noventa Vicentina, dove ha raccontato ai militari quanto accaduto.

I militari hanno deciso di perquisire l'abitazione, dove hanno sequestrato tre panetti di cocaina, per un peso totale di 3,2 chilogrammi, tre involucri con 6 grammi di cocaina, 13.000 euro in contanti, ritenuti provento di spaccio e cartucce di vario calibro. Durante la perquisizione la madre dell'uomo ha cercato di nascondere parte della droga.

La moglie dell'arrestato è stata dimessa dall'ospedale con una prognosi di sette giorni. Il marito è stato trasferito alla Casa Circondariale di Vicenza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA