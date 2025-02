In 300 al corteo studentesco antifascista a Vicenza

Circa 300 persone hanno partecipato oggi pomeriggio a Vicenza alla manifestazione organizzata dalla Rete regionale degli studenti medi "contro ogni aggressione fascista". Al corteo, che si è concluso in serata nel piazzale del Mercato Nuovo, erano presenti, con bandiere e striscioni, anche alcune sigle sindacali e associazioni, provenienti anche da altre province. Presenti alla protesta anche esponenti dell'opposizione in consiglio regionale e consiglieri comunali di maggioranza. Notevole il dispiegamento di forze dell'ordine, presenti sul posto con una dozzina di "blindati" della Polizia di Stato oltre che con pattuglie dei carabinieri e della polizia locale, che hanno scortato il corteo per quasi tre ore, senza tuttavia dover intervenire. Con slogan e striscioni la Rete Regionale degli studenti medi ha deciso di ribadire le proprie posizioni dopo l'aggressione di uno studente del liceo classico "Pigafetta", che aveva sottratto e strappato dei volantini sul tema delle foibe ad alcuni ragazzi di Azione studentesca. "Siamo tutti antifascisti" il grido che si è ripetuto di continuo dalla testa del corteo, inframezzato dalle note della canzone "Bella ciao".



