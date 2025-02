Cassoni e cestini momentaneamente tolti da alcune vie di Vicenza

In occasione delle due manifestazioni studentesche previste oggi e per la partita di calcio L.R. Vicenza-Padova, di domani16 febbraio, Aim Valore Ambiente ha provveduto a togliere i cassonetti e i cestini dell'immondizia collocati nelle aree di Vicenza interessante dagli eventi.

In particolare questa mattina sono stati tolti i contenitori dei rifiuti lungo le vie dove transiterà il corteo delle due manifestazioni studentesche: via Legione Gallieno, Ceccarini, Rodolfi, D'Alviano, Mazzini, dei Cairoli, del Mercato Nuovo, in piazzale della stazione, in viale Roma, in corso SS. Felice e Fortunato. Verranno ricollocati entro la serata odierna.

Questa mattina sono stati tolti anche cassonetti e cestini lungo le vie in prossimità dello Stadio Menti e verranno ricollocati lunedì mattina.



