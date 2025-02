A Venezia 'decolla' il Carnevale all'insegna di Casanova

Dopo la serata dedicata agli innamorati e allo scambio di promesse d'amore sul palco di Piazza San Marco a, nel giorno di San Valentino, il Carnevale di Venezia "Il tempo di Casanova" è decollato oggi all'insegna dell'arte di strada e della commedia dell'arte. Oggi ha preso il via il palinsesto del Venice Carnival Street Show, intitolato "Casanova…che avventure da matti!", che ha proposto spettacoli di arte varia sul palco di Piazza San Marco dal mattino alla sera ed eventi pomeridiani a Mestre.

A Venezia durante la giornata sono arrivati migliaia di visitatori in città per festeggiare il Carnevale, tantissime le maschere che si sono fatte fotografare e che hanno sfilato sul palco di piazza San Marco che per tutta la giornata ha ospitato spettacoli e la sfilata della Maschera più bella.

In piazzetta San Marco si è anche alzato sipario sulla commedia dell'arte con la rassegna "Venezia, ovvero l'arte della commedia": giunta alla terza edizione e curata da Pantakin, continuerà fino al 4 marzo coinvolgendo 14 compagnie nazionali e internazionali per un totale di 180 repliche. La novità di quest'anno è che, oltre a Campo Santo Stefano e Piazza San Marco, la programmazione si amplia anche in Campo San Cassian, Campo Santa Margherita e Piazza Ferretto (Mestre).

A Mestre, in piazza Ferretto, oggi ha preso il via il il Carnival Street Show che con i suoi spettacoli itineranti ha incantato grabdi e piccini: spettacoli di giocoleria, acrobati e maghi hanno intrattenuto centinaia di persone che hanno partecipato al primo giorno di festa del Carnevale.

Domani, invece, sul Canal Grande si terrà l'evento di apertura ufficiale del Carnevale con il corteo acqueo che vedrà sfilare un centinaio di imbarcazioni addobbate e vogatori in maschera.

L'iniziativa si svolge in collaborazione con il Coordinamento delle Associazioni Remiere di Voga alla Veneta: il ritrovo è alle 11.00 a Punta della Dogana per arrivare a Rialto dopo aver percorso il Canal Grande.

In testa al corteo la caorlina che trasporterà la "Pantegana" (topo gigante) in cartapesta, lunga 7 metri e ormai diventata uno dei simboli del Carnevale popolare veneziano. Proprio davanti al ponte di Rialto, la Pantegana simbolicamente scoppierà in uno sfavillio di coriandoli biodegradabili ed ecosostenibili che voleranno in aria dando così il via ufficiale ai festeggiamenti della kermesse carnevalesca. La festa terminerà in Erbaria a Rialto, tra musiche e piatti tipici della tradizione.



