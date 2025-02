Volotea a Venezia, oltre mezzo milione di passeggeri nel 2024

Volotea, la compagnia aerea low-cost delle piccole e medie città europee, ha registrato un 2024 positivo presso l'aeroporto Marco Polo di Venezia, rafforzando il proprio ruolo di connettore strategico per il Veneto e le regioni circostanti. Durante l'anno, la compagnia ha operato oltre 3.300 voli (+11% rispetto al 2023), trasportando più di 511 mila passeggeri (+13% rispetto al 2023).

Venezia ricopre da sempre un ruolo importante nelle attività del vettore. Infatti è proprio dal capoluogo veneto che ha iniziato la propria avventura, nel 2012, trasportando, negli ultimi 12 anni, oltre 7,2 milioni di passeggeri. Nel 2024, i viaggiatori in partenza da Venezia hanno potuto scegliere tra 22 rotte disponibili, con una proposta unica in quanto il 45% dei collegamenti è stato offerto in esclusiva.

"Siamo da sempre molto legati a Venezia e al suo territorio.

Infatti, proprio qui ha avuto inizio l'avventura di Volotea con l'apertura della prima base operativa nel 2012 - ha dichiarato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea -. I risultati raggiunti presso lo scalo Marco Polo nel 2024 confermano l'apprezzamento dei viaggiatori per le nostre rotte e il nostro impegno a migliorare la connettività della regione.

Grazie alla nostra offerta di collegamenti esclusivi, continuiamo a supportare il turismo incoming, promuovendo il Veneto come destinazione chiave per i turisti europei" .

Guardando al futuro, nel 2025 Volotea punta a consolidare i risultati raggiunti con un'offerta complessiva di 635.000 (+13% vs 2024) posti in vendita a Venezia e oltre 3.600 voli (+7% vs 2024).Volotea ha chiuso il suo 2024 con un altro traguardo per la sua base di Venezia: un Net Promoter Score (NPS) - l'indicatore di riferimento usato dal settore per misurare la soddisfazione dei clienti - di 40.4, che sfiora i 52.2 tra i clienti Megavolotea. Questo risultato si inserisce all'interno di una performance globale altrettanto positiva, infatti in Italia il vettore ha registrato un NPS di 42.1, con un incremento di oltre 8 punti rispetto al 2023, e un completion factor (percentuale di voli operati con successo) del 99,3%.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA