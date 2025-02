Una donna di 46 anni è stata arrestata dalla polizia a Belluno perché accusata di aver tentato di uccidere un vicino di casa di 64 anni.

L'indagata avrebbe prima cercato di soffocare l'uomo coprendogli il viso con un cuscino per poi colpirlo con vari fendenti usando una forbice da sarta.

L'aggredito ha riportato ferite giudicate guaribili in 20 giorni.

La donna, arrestata in flagranza, è detenuta nel carcere femminile della Giudecca di Venezia.



