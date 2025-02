San Valentino: 'Belvedere in love', baci a Palazzo Lombardia

Oltre 2.000 i baci scambiati ad alta quota per San Valentino al 39esimo piano di Palazzo Lombardia. Un successo l'iniziativa promossa dalla Regione al Belvedere Berlusconi per la festa degli innamorati che, gratuitamente, hanno potuto visitare l'ultimo piano della sede della Giunta allestita in modo particolare per questa occasione speciale.

Immerse in una cornice composta da palloncini e cuori, e in un'atmosfera resa poetica dalle colonne sonore d'amore più conosciute, infatti, le coppie hanno condiviso un momento romantico a 161 metri d'altezza.

Una curiosità: i primi a celebrare San Valentino al Belvedere di Palazzo Lombardia sono stati Laura e Marco. Lei, 23enne di Mestre, lavora a Milano. Lui, 24enne di Vicenza, l'ha raggiunta per festeggiare il 14 febbraio insieme.



