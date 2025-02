Minorenne ruba un furgone per andare in discoteca, arrestato

Tanta era la voglia di andare in discoteca, e non trovando un amico che lo accompagnasse, un minorenne ha rubato un furgone per dirigersi verso un locale di Castelfranco Veneto (Treviso) ma è incappato in una pattuglia dell'Arma che lo ha arrestato.

Il giovane, residente del padovano, si sarebbe impossessato di un furgone Fiat Doblò appartenente a un'azienda edile di Cittadella (PD), parcheggiato nel piazzale della ditta, utilizzandolo appunto per recarsi in un noto locale notturno della castellana. Giunto nei pressi del locale, il ragazzo si è imbattuto in un posto di controllo predisposto dai carabinieri cercando di fuggire all'alt, correndo a piedi verso i campi. Dopo un inseguimento durato diversi minuti, i militari sono riusciti a bloccarlo. Su disposizione dell'Autorità Giudiziaria per i minorenni di Venezia, l'arrestato è stato condotto presso il Centro di Prima Accoglienza. L'arresto è stato poi convalidato, con conseguente emissione della misura cautelare del collocamento in comunità.



