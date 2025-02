Dall'ex Ospedale di Este rinasce la 'biblioteca nascosta'

Quasi novecento volumi antichi, salvati dalla dispersione, dall'oblio e dall'incuria, recuperati e messi a disposizione della cittadinanza. Il prezioso patrimonio librario, proveniente dall'Ex Ospedale di Este (Padova), va ora ad alimentare la Biblioteca del Gabinetto di Lettura di Este: l'Ulss 6 Euganea, proprietaria dell'ingente quantitativo di beni librari, inestimabili nel loro aspetto storico e culturale, li ha infatti concessi in comodato d'uso.

Nello specifico, si tratta di 5 volumi del XVI secolo, 28 libri del XVII, 342 del XVIII e 502 del XIX.

Gli argomenti di cui trattano i volumi sono molteplici, dalla medicina alla chirurgia, dalla chimica alla farmacologia, dalla botanica alla veterinaria. Ampia la lista degli autori, alcuni nomi: Giovanni Battista Morgagni, Thomas Sydenham, Nicola Lemery, John Allen, Samuele Auguste Andrè David Tissot, Leopoldo Marco Antonio Caldani, William Cullen, Vincenzo Dandolo, François Planque, Marcello Malpighi, Friedrich Hoffmann, John Brown.

"È stato recentemente portato a termine il complesso lavoro di catalogazione dei volumi costituenti la Biblioteca Storica dell'ex Ospedale di Este. In seguito alla dismissione di detto Ospedale - dice Maria Cristina Zanardi, archivista della Ulss 6, che ha scoperto casualmente i libri nel 2017, chiusi in scatoloni senza un'identità o un'indicazione di provenienza - i volumi erano stati, dopo vari trasferimenti, depositati nel 2016 presso l'Ospedale di Monselice, a sua volta dismesso, e lì abbandonati unitamente a documentazione e materiali della più diversa provenienza, in condizioni quindi di difficile identificazione e pericolo di dispersione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA