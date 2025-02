Cnv acquisisce il Cantiere navale Vittoria di Adria

Cnv ha rilevato per 8,2 milioni di euro il Cantiere Navale Vittoria, storica azienda di Adria (Rovigo), in provincia di Rovigo, specializzata nella progettazione e realizzazione di imbarcazioni militari, paramilitari da lavoro, commerciali e da trasporto.

Dopo aver ottenuto l'omologa al piano di ristrutturazione da parte del Tribunale di Rovigo e con il rogito notarile avvenuto questa mattina, il cantiere polesano fondato nel 1927 passa così alla società guidata da Roberto Cavazzana, imprenditore e geologo di Rovigo che gestisce una rete di imprese e studi a elevata specializzazione nei campi dell'ingegneria, architettura, territorio e ambiente.

L'atto di compravendita riguarda il complesso aziendale e il compendio immobiliare del Cantiere Navale Vittoria che si estende su 22 mila metri quadrati. Inoltre, come previsto dal piano di ristrutturazione, la nuova proprietà conserverà i posti di lavoro dei 35 lavoratori attuali del cantiere.



