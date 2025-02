Venezia, selezionate le 12 'Marie'

Un'età media bassissima, 12 ragazze che provengono dall'intero territorio metropolitano, tutte giovanissime con la più 'anziana' che ha 21 anni ma con le idee chiare sul loro futuro. E' la fotografie delle giovani che per il Carnevale di Venezia sfileranno come 'Marie' rievocando il ratto delle veneziane, poi liberate, da parte dei pirati narentani d'oltre Adriatico.

Delle 12 alcune devono ancora finire gli studi superiori, altre sono impegnate in un percorso universitario che va dall'ingegneria biomedica alla farmacia passando per la giurisprudenza e la medicina, le relazioni internazionali e l'infermieristica. La più "lontana" arriva dalle terre dei vini di Lison in provincia di Portogruaro.

La rievocazione storica rappresenta uno dei momenti clou della kermesse dedicata quest'anno ai 300 anni dalla nascita di Casanova, e sono state selezionate ieri pomeriggio nella Sala Capitolare della Scuola Grande San Giovanni Evangelista tra poco più di una sessantina di candidate a diventare le protagoniste della "rievocazione storica" riservata alle ragazze nate o residenti nei 44 comuni della Città metropolitana di Venezia tra i 18 e i 28 anni.



