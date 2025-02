Carnevale di Venezia al via con la serata dedicata all'amore

È tutto pronto per il via all'edizione 2025 del Carnevale di Venezia, dedicato alla figura di Casanova nell'anniversario dei 300 anni dalla sua nascita. Si parte questa sera, nel giorno di San Valentino, con l'appuntamento inaugurale 'Cuore a cuore' in Piazza San Marco, con musica e balli e scenografie suggestive.

A condurre la serata dedicata agli innamorati saranno l'ex volto di Mtv Marco Maccarini e Chiara Perale. Sul palco, oltre a performance di danze storiche, l'energia del boogie woogie e la seduzione del flamenco, ci sarà spazio per un'anteprima di 'Casanova Operapop', spettacolo firmato da Red Canzian che sarà protagonista proprio nel salotto buono della città storica il prossimo 5 luglio. I protagonisti, Jacopo Sarno e Silvia Scartozzoni, saranno accolti proprio dal bassista dei Pooh, prima di esibirsi in alcuni dei brani più intensi del musical dedicato alle avventure del seduttore e intellettuale veneziano.

Ad aprire invece il primo fine settimana di festeggiamenti sarà il tradizionale e coloratissimo corteo acqueo di imbarcazioni tradizionali veneziane, realizzato in collaborazione con il coordinamento Associazioni Remiere di Voga alla Veneta e capitanato dalla 'Pantegana' di cartapesta divenuta negli anni uno dei simboli del carnevale popolare veneziano: a partire dalle ore 11 di domenica, oltre un centinaio di barche addobbate e vogatori in costume si daranno appuntamento a Punta della Dogana per percorrere il Canal Grande verso Rialto.

Sabato e domenica, è in programma anche l'anteprima del 'Venice Carnival Street Show', tra Piazza San Marco a Venezia e Piazza Ferretto a Mestre, con performance di circo-teatro, clownerie, musicanti e parate che proseguiranno poi per tutta la durata della kermesse lagunare.



