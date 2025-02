A Venezia chiuse indagini, accuse anche a Brugnaro

La Procura di Venezia ha chiuso le indagini sulla corruzione in seno al comune lagunare, depositando gli atti con il modello 415 bis. Gli indagati sono in tutto 34 e tra questi c'è il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, come reso noto dall'allora Procuratore, oggi in pensione, Bruno Cherchi la scorsa primavera. Con Brugnaro anche i suoi fedelissimi dello staff in municipio: il direttore generale Morris Ceron, e il vice capo di gabinetto Derek Donadini. Tra le molteplici accuse mosse a tutti gli indagati spiccano proprio quelle mosse al sindaco, ovvero il concorso in corruzione che coinvolge anche il magnate di Singapore Ching Chiat Kwong e i suoi collaboratori in merito alla vicenda della vendita, mai portata a termine, di 41 ettari dell'area di Pili che si affacciano dalla terraferma sulla laguna.



