Università Padova, Cattaneo 'atenei palestre di responsabilità'

"Il nostro Paese è un po' strano, sembra sempre in bilico tra competenze e superstizione, tra realtà e finzione". A dirlo a margine dell'inaugurazione dell'803/o anno accademico dell'università di Padova la scienziata e senatrice a vita Elena Cattaneo.

"Poi però scopri questi gioielli - ha aggiunto la senatrice Cattaneo - come l'università di Padova che ho imparato da tanti anni a conoscere e frequentare, l'Italia è costellata dalle nostre Università, i nostri centri di ricerca, dove cresce non solo il saper umanistico e tecnico scientifico, ma che sono anche una palestra formidabile di spirito critico e responsabilità". Per l'esponente parlamentare "giova ricordare che dentro l'università questi giovani si preparano per guidare il Paese verso il futuro, così come ciascuno di noi ha fatto nella sua vita".

"A questi giovani vorrei dare un messaggio positivo, nonostante il futuro possa sembrare complesso e lo è, ma il messaggio è che l'università è il luogo dov'è il sapere che diventa strumento di resistenza e di rinascita - ha concluso) e ciascuno può sviluppare queste capacità e competenze appassionandosi a quel che più piace a loro: è la chiave del successo per questi giovani, riuscire ad arrivare a fare ciò che più ci appassiona".



