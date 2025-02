Una persona è stata arrestata dalla Polizia Postale nell'ambito di un'inchiesta della procura di Rovigo sulla pedopornografia.

L'uomo è stato arrestato in flagranza di reato trovandolo con un ingente quantitativo di materiale pornografico realizzato utilizzando minori.

La misura cautelare in carcere è stata richiesta dalla Procura per il pericolo di reiterazione di analoghi reati e per la gravità dei fatti contestati in ipotesi accusatoria.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA