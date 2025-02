Truffa da 8.000 euro ad anziani, arrestato nel Padovano

Un napoletano è stato arrestato dopo che i carabinieri di Este gli avevano sequestrato 8 mila euro oltre a vari monili d'oro frutto di truffe agli anziani.

I militari si sono attivati dopo che al 112 sono giunte numerose telefonate di cittadini della zona di Este che dicevano di essere stati contattati da 'sedicenti carabinieri" . Così sono stati fatti convogliare sulla zona varie pattuglie mentre un'anziana di Solesino (Padova) denunciava di essere stata truffata da un finto avvocato che si era allontanato con un'auto di colore grigio. La vettura è stata rintracciata e fermata in prossimità dell'entrata autostradale di Stanghella.

Ai militari, il conducente, proveniente da Napoli, solo in auto, non ha dato indicazioni plausibili circa la sua presenza nella bassa padovana e ad un controllo sono stati trovati 8.000 euro in contanti, la stessa cifra sottratta alla vittima. L'uomo aveva inoltre altri 600 euro in contanti oltre a preziosi che si sospetta siano stati presi ad altri truffati anche nel rodigino. il partenopeo è stato quindi arrestato e la Procura di Rovigo ha richiesto e ottenuto dal giudice la convalida del provvedimento e l'emissione della misura cautelare dell'obbligo di dimora a Napoli.



