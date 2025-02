Sequestrati 2.500.000 oggetti irregolari in negozio cinese

Laguardia di Finanza di Padova ha sequestrato 2.500.000 articoli di bigiotteria sprovvisti delle informazioni e delle avvertenze obbligatorie per la tutela del consumatore.

L'operazione è stata condotta dai Baschi Verdi del Gruppo Padova in un esercizio commerciale della industriale dove erano venduti bracciali, collane, anelli e articoli vari di bigiotteria irregolari. I militari hanno infatti accertato che i prodotti, di origine cinese, venivano immessi in commercio senza alcuna indicazione delle caratteristiche merceologiche. Così si è proceduto al sequestro amministrativo della merce e alla segnalazione del titolare della ditta alla Camera di Commercio di Padova, per il conseguente avvio del procedimento amministrativo sanzionatorio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA