Il Cavallo Colossale di Canova torna a risplendere

Dopo più di 50 anni l'enorme modello in gesso del Cavallo Colossale di Antonio Canova tornerà a risplendere ai Musei Civici di Bassano del Grappa (Vicenza).

L'opera, considerata una delle ultime imprese del genio di Possagno (Treviso), ritenuta tra le più grandiose, oltre che unica al mondo per imponenza ed eccezionalità, prenderà posto tra le sale del Museo Civico grazie ad un importante progetto di restauro.

L'operazione è promossa e organizzata dal Comune e i Musei Civici di Bassano, in collaborazione con il Segretariato regionale del Ministero della Cultura per il Veneto e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza,. "Siamo felici di dare ufficialmente avvio alla fase di realizzazione di questo importante progetto di recupero di uno dei tesori artistici più rilevanti della nostra città, una città la cui storia è profondamente legata al genio di Canova in quanto custode, assieme a Possagno, del più importante patrimonio canoviano al mondo" afferma il sindaco di Bassano del Grappa Nicola Ignazio Finco. Il Cavallo colossale fu realizzato da Canova tra il 1819 e il 1821 come modello per una scultura equestre in bronzo.





