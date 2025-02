A Verona istituite zone rosse con ordinanza del prefetto

Il prefetto di Verona, Demetrio Martino, ha firmato oggi l'ordinanza che istituisce la zona rossa nella città scaligera.

Il provvedimento, deciso nel corso dell'ultima riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, mira a tutelare le aree urbane maggiormente esposte a situazioni di degrado ambientale e criminalità, con servizi straordinari ed integrati di controllo del territorio, nonché di operazioni ad "Alto Impatto". Sono state individuate due aree: la stazione ferroviaria di Porta Nuova con il piazzale XXV aprile su cui insiste anche la stazione dei bus di linea per il trasporto pubblico urbano ed extraurbano, e Piazza Pradaval, luogo di aggregazione di cittadini stranieri di diverse etnie spesso dediti all'alcool o al consumo di sostanze stupefacenti, zona a sua volta animata da un notevole flusso anche di turisti, trovandosi a ridosso di di piazza Bra e dell'Arena. La zona rossa sarà attiva da domani, 14 febbraio, fino al 30 aprile 2025, comprendendo quindi la rassegna Verona in Love in occasione di San Valentino, i festeggiamenti del Carnevale con l'affollata sfilata dei carri, e la manifestazione del Vinitaly a Veronafiere. Durante questi due mesi e mezzo nelle "zone rosse" ci sarà il divieto di stazionare a persone già destinatarie di segnalazioni all'Autorità giudiziaria per violazioni della normativa in materia di stupefacenti, reati contro la persona o contro il patrimonio, violazioni delle norme in materia di armi, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e violenza sessuale, che - è indicato nell'ordinanza prefettizia - "possono costituire concreto pericolo per i profili di sicurezza anche assumendo atteggiamenti aggressivi, minacciosi o insistentemente molesti, tali sa ostacolare la libera e piena fruibilità di quelle aree" e ordina quindi l'allontanamento dei trasgressori.



