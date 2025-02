Vandalizzarono la scuola, denunciati cinque allievi minorenni

Cinque giovanissimi tra i 13 ed i 15 anni sono stati denunciati dai Carabinieri di Bovolenta e del Nucleo operativo di Piove di Sacco (Padova), a conclusione delle indagini su atti di vandalismo alla scuola media "Clemente Sibiliato" di Bovolenta.

I reati segnalati alla Procura della Repubblica per i Minorenni di Venezia sono di danneggiamento, furto aggravato, accesso abusivo a sistema telematico e violazione di corrispondenza in concorso.

L'episodio risale alla mattina del 20 gennaio scorso quando, alla ripresa delle lezioni dopo il weekend, gli addetti avevano trovato una porta posteriore della scuola sfondata a colpi di mattone, gli ambienti interni messi a soqquadro con estintori svuotati sui pavimenti, pareti imbrattate e la sala insegnanti violata, con denaro rubato. Gli intrusi si erano poi accaniti su un notebook, imbrattandolo e riuscendo inviare mail a sfondo pornografico ad alcuni studenti.

Le indagini hanno accertato che l'incursione era avvenuta il sabato precedente; fondamentali per l'identificazione dei presunti responsabili, tutti allievi dell'Istituto, gli accertamenti eseguiti sui luoghi e la collaborazione della scuola.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA