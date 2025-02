Sit-in precari a inaugurazione anno accademico Ca' Foscari

Stamani, in concomitanza con l'inaugurazione dell'anno accademico dell'università Ca' Foscari di Venezia, decine di studenti e lavoratori hanno protestato contro le precarietà delle figure all'interno del mondo universitario.

Il sit-in, organizzato all'esterno dell'auditorium in Campo Santa Margherita, è stata l'occasione per manifestare "contro il taglio di oltre mezzo miliardo al Fondo di finanziamento ordinario universitario - spiegano i promotori -, i cui effetti si stanno già avvertendo nel nostro ateneo" e "la riforma del pre-ruolo (DDL 1240/2024)" che "sostanzialmente trasforma i ricercatori in assistenti di ricerca".

"Chiediamo - ha dichiarato una precaria in Ca' Foscari - che la governance della nostra università prenda urgentemente posizione rispetto al quadro che si sta delineando, e che attivi iniziative concrete per monitorare i contratti di lavoro precario nell'Ateneo, inclusa la costituzione di un Osservatorio" per "tutelare la comunità universitaria in tutte le sue componenti: le studentesse e gli studenti, il personale tecnico-amministrativo, le ricercatrici e i ricercatori precari, il personale esternalizzato, le e i docenti a contratto, le e i dottorandi e dottorande".



