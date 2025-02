Gimbe, Veneto terzo per 'credito' sanitario

In Veneto è positivo il saldo rilevante della mobilità sanitaria regionale, che nel 2022 è stato di 198,2 milioni di euro, in riduzione di 29,9 milioni rispetto al 2021. Il dato emerge dall'ultimo report della Fondazione Gimbe, diffuso oggi.

Per quanto riguarda i "crediti", ossia l'accoglienza di pazienti da fuori regione, ammontano a 506.736.547 euro, che pongono il Veneto in terza posizione. I "debiti" sono di 308.538.717 euro, al settimo posto tra le regioni italiane.

Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto raccolgono insieme il 94,1% del saldo attivo della mobilità sanitaria.

Il volume dell'erogazione di ricoveri e prestazioni specialistiche da parte di strutture private è un indicatore della presenza e della capacità attrattiva del privato accreditato. Il Veneto si colloca in sesta posizione, con le strutture private che erogano il 57,4% del valore totale della mobilità sanitaria attiva regionale (media Italia 54,4%).





