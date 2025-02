Prende a bottigliate poliziotti a Padova, arrestato

Un uomo di 45 anni di origini sudanesi, rifugiato, è stato arrestato dalla Polizia di Padova per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. L'episodio è avvenuto lunedì scorso; ieri il Gip ha convalidato la misura e disposto la misura cautelare dell'obbligo di firma alla polizia giudiziaria.

Nella serata di lunedì una Volante che stava pattugliando la zona di Piazza De Gasperi e via Tommaseo ha notato e fermato l'uomo per un controllo che dapprima ha tentato di allontanarsi poi all'improvviso ha lanciato una bottiglia di vetro contro la Volante, danneggiandone il finestrino e causando l'entrata di frammenti di vetro che colpivano gli agenti. Uno dei due poliziotti è stato colpito vicino all'orecchio destro; al Pronto Soccorso dell'Ospedale gli è stato riscontrato un trauma contusivo alla testa.

Scesi dall'auto i poliziotti hanno cercato di bloccare l'uomo, che stava maneggiando un'altra bottiglia di vetro raccolta da un cestino della spazzatura. Nonostante l'utilizzo del taser, è riuscito a gettarla contro un altro agente, prima di venire definitivamente bloccato.

Il Questore di Padova Marco Odorisio ha attivato l'Ufficio Immigrazione per la segnalazione alla Commissione Territoriale per la Protezione Internazionale, affinché venga valutata l'eventuale revoca del permesso di soggiorno.



