Marano, Milano-Cortina non farà share Sanremo ma fa pil Italia

"Milano-Cortina non farà lo share di Sanremo, ma fa il pil del Paese", dice con un sorriso Antonio Marano, direttore Media Partner della Fondazione Milano-Cortina, nonché consigliere anziano e presidente facente funzione della Rai, a margine della presentazione, al Forte Santa Tecla di Sanremo, dell'apertura ufficiale delle candidature per diventare tedofori delle Olimpiadi e Paralimpiadi del 2026, che partirà stasera dal palco del festival con l'ambassador Carolina Kostner.

"Tutti possono portare la fiaccola olimpica, basta iscriversi da stasera sul sito di Milano-Cortina: è un simbolo degli alti valori dello sport, la ricerca dell'eccellenza, lo spirito di sacrificio, l'amore, la passione. Invito a tutti a far parte dei nostri Giochi", spiega Kostner. Un processo immortalato in una vignetta realizzata da Simone Barlaam, campione paralimpico, che verrà pubblicata sui canali social di Milano Cortina 2026. Per l'appuntamento con i Giochi 2026 "l'impegno della Rai sarà totale", assicura il direttore generale Corporate Roberto Sergio. "Possiamo anticipare che sarà messa a disposizione, come è già stato per Parigi, la rete olimpica, quindi Rai2 trasmetterà tutte le gare con un impegno produttivo importante.

Mi auguro anche, non possiamo dirlo ancora con certezza perché non abbiamo ancora definito i diritti, di poter ospitare le Paralimpiadi". Un impegno che passerà attraverso "250 ore disponibili come prima emissione su Rai2, a cui vanno poi aggiunte le possibilità di replica e di trasmissione multipiattaforma", aggiunge Auro Bulbarelli, vicedirettore vicario di Rai Sport. "Dal 6 febbraio ci sarà un appuntamento quotidiano alle 8.45, dopo il Tg2 delle 8.30, con la rubrica Buongiorno Olimpia (o con un nome che andremo a definire) e da lì praticamente si andrà avanti tutta la giornata sino a mezzanotte, con interruzioni solo per il telegiornale. Le ultime gare a terminare saranno pattinaggio e hockey: quando ci saranno scontri di hockey importanti li daremo in diretta su Rai 2, altrimenti andranno su Rai Sport HD. È già in programma una rubrica che partirà a settembre, sei mesi prima delle Olimpiadi, tutti i lunedì alle 19, dedicata alle ultime notizie ma anche alla scoperta di personaggi non propriamente conosciuti, come Franco Nones, inventore del fondo in Italia. La torcia a fine novembre partirà da Olimpia, all'inizio di dicembre sarà a Roma e arriverà a Milano il 6 febbraio".



