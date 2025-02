Apre a S.Valentino il Carnevale di Venezia nel segno di Casanova

Una casualità, ma di buon auspicio, quella che il Carnevale di Venezia nel segno di Casanova apre le feste proprio il 14 febbraio, il giorno di San Valentino. E, guarda caso, il titolo che ha dato il Carnevale lagunare è 'Il tempo di Casanova'. per celebrare il 300/o anniversario della nascita del dongiovanni per antonomasia. Coì le danze si aprono alle 18.30 del 14 sul tema "La notte di San Valentino. Cuore a Cuore", trasformando Piazza San Marco in un palcoscenico unico dove storia e leggenda si fonderanno per dare vita a un'esperienza indimenticabile tra spettacoli di arte varia fatta di musica, balli per celebrare appunto l'amore e la figura di Casanova, simbolo di seduzione e libertà.

A condurre la festa saranno Marco Maccarini e Chiara Perale, insieme al Principe Maurice nei panni di Casanova e al giullare Manuel Bruttomesso ad interpretare un improbabile Don Giovanni sgangherato. Sul palco le performance di danze storiche delle associazioni Dame e Cavalieri e Le Maschere di Mario del '700 veneziano, gruppi storici che portano le proprie esibizioni in Italia e all'estero, per passare alla scuola di ballo Doo-Wop Boogiedancers e poi la seduzione del flamenco con la Compagnia Flamenca Soleàlma e il suo omaggio a Casanova tra sensualità ed eleganza. E ancora: la storia di Casanova narrata attraverso l'hip hop, in un susseguirsi dinamico e divertente di coreografie a cura della scuola Dance4Fun, ma anche l'opera in chiave moderna con il soprano Silvia Celadin e il baritono Alberto Zanetti accompagnati dalla fisarmonica di Mirko Satto che metteranno in scena, attraverso le melodie dell'opera, operette e canzoni italiane e straniere più celebri, la storia d'amore tra Casanova e Henriette.

Jacopo Sarno e Silvia Scartozzoni, protagonisti dello spettacolo firmato da Red Canzian "Casanova Operapop", presenteranno i brani più intensi del musical, introdotti sul palco dallo stesso bassista dei Pooh.

Il soprano Alessia Pintossi offrirà invece il suo primo singolo inedito "Komorebi", accompagnata di un corpo di ballo di danzatrici contemporanee per proseguire la serata con lo scatenato live finale e dj set di Aba Chiara Show, insieme ai musicisti Giovanni Forestan, Marco Bonutto e Paolo Bertorelle per un ritmo dance anni Settanta.

Per celebrare le coppie, nel salotto più romantico del mondo si terrà l'iniziativa "Urla il tuo nome": gli innamorati dovranno gridare la propria dichiarazione d'amore alla folla tra un selfie di coppia.



