Al via la 44/a edizione del premio Giovanni Comisso

Al via la 44/a edizione del Premio letterario Giovanni Comisso Regione del Veneto Città di Treviso, il cui bando è stato presentato oggi nella città della Marca, in occasione dell'assemblea annuale dell'Associazione Amici di Comisso, che promuove il riconoscimento fin dalla sua fondazione.

L'incontro si è aperto con il ricordo di Neva Agnoletti, fondatrice degli Amici di Comisso e presente fin dalla prima edizione del premio, presidente dal 2006 al 2016 e presidente onoraria fino alla scomparsa lo scorso 30 ottobre.

Il bando, pubblicato integralmente nel sito premicomisso.it, è stato inviato a tutte le case editrici, che potranno inviare alla selezione della Giuria opere pubblicate tra aprile 2024 e marzo 2025 da far pervenire alla segreteria non oltre il 12 aprile.

Il Comisso, tra i maggiori premi letterari italiani, si articola in due sezioni Narrativa italiana e Biografia.

L'edizione 2024 ha registrato il numero più alto di opere inviate alla Giuria Tecnica per la selezione delle terne finaliste, ben 205 di cui 157 nella narrativa italiana e 48 per la biografia. In collaborazione con Rotary Club Treviso l'associazione promuove anche il Premio Comisso under 35, alla settima edizione, riservato alle opere degli autori più giovani tra quelle inviate alla selezione del Premio.

L'incontro pubblico di selezione delle due terne finaliste è previsto il 6 giugno, la finale il 4 ottobre, quando la Grande giuria di 70 lettori voterà in diretta i vincitori nelle due sezioni. La Giuria Tecnica è presieduta da Pierluigi Panza e composta da Cristina Battocletti, Benedetta Centovalli, Rolando Damiani, Giancarlo Marinelli, Luigi Mascheroni, Alessandra Necci, Sergio Perosa, e Filippo Tuena.



