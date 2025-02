Vestiti da Squid Game protestano contro sperimentazione animale

Nuovo blitz animalista contro il presunto utilizzo di cuccioli Beagle nei laboratori di ricerca: nella tarda serata di ieri militanti di "Centopercentoanimalisti" hanno manifestato a Verona davanti ai cancelli di Aptuit, centro ricerche controllato dalla multinazionale Evotec, travestiti da personaggi della serie televisiva "Squid Game".

E' stato affisso uno striscione e sono stati accesi dei fumogeni; i manifestanti sono riusciti a dileguarsi prima dell'arrivo delle forze dell'ordine, allertate dalla vigilanza dell'azienda. Lo striscione riportava uno slogan della serie sudcoreana: "La pioggia sa qual è il momento migliore per cadere".

"Purtroppo - hanno detto gli animalisti -, al contrario della finzione di 'Squid Game' le torture e i morti all'interno di Aptuit ci sono davvero: i poveri animali". La protesta è stata organizzata con l'avvicinarsi della data, a marzo, in cui il Tar di Roma dovrebbe esprimersi sull'autorizzazione per la multinazionale Aptuit a riprendere gli esperimenti a Verona sui Beagle. Secondo Centopercentoanimalisti si tratterebbe di 1.600 cuccioli.



