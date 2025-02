Tenta di entrare in casa della moglie, arrestato dai carabinieri

Un 37enne straniero è stato arrestato dai carabinieri di Portogruaro per atti persecutori commessi nei confronti della moglie.

I militari sono stati chiamati dalla vittima la quale aveva segnalato che il marito, dal quale è in fase di separazione, cercava di entrare nuovamente in casa. L'uomo già il giorno prima aveva tentato di irrompere nell'abitazione dove la donna vive con i figli minori, la madre e la sorella, gridando ad alta voce e colpendo a calci la porta l'ingresso. E la donna ha sorpreso ancora una volta il compagno mentre stava attraversando una portafinestra di una camera da letto, dopo dopo essersi arrampicato dall'esterno del condominio. I carabinieri hanno così bloccato il 37enne sul terrazzo esterno dell'abitazione della donna. L'uomo, nell'udienza di convalida, è stato sottoposto alla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie e di comunicazione con la stessa in qualsiasi forma, con applicazione del braccialetto elettronico.



