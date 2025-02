Successo a Padova per prima fecondazione eterologa assistita

Per la prima volta a Padova ha avuto successo un caso di fecondazione eterologa medicalmente assistita, con gameti donati da individui esterni. Lo hanno annunciato oggi il direttore generale dell'Azienda ospedaliera universitaria, Giuseppe Dal Ben, e Alessandra Andrisani, direttore Uosd Procreazione Medicalmente Assistita.

Il primo test di gravidanza positivo risale alla settimana scorsa. E' una coppia di pazienti che aveva fatto un lungo percorso di tipo omologo ma senza successo, dato che la paziente è affetta da un diabete stabilizzato; la gravidanza è in fase di gestazione iniziale. Hanno entrambi 45 anni e da 7 anni cercavano di diventare genitori.

"E' una nuova attività intrapresa all'interno della nostra unità nel 1997 come centro di studi - ha spiegato Andrisani -, ora è un centro interdipartimentale e ad oggi vengono erogate tutte le prestazioni possibili. Abbiamo al nostro interno tutte le specialità necessarie a questo servizio, compresa una rete di consulenti per prendere per mano il paziente in tutto il suo percorso, compresa l'intelligenza artificiale nei casi sia utile ad aumentare le chance di fecondazione".

La fecondazione avviene con gameti sulla base di caratteristiche fenotipiche simili a quelli della coppia. La banca dei gameti a cui afferisce l'azienda ospedaliera di Padova è in Grecia. "Da ottobre 2024 - ha proseguito Andrisani - abbiamo fatto richiesta per 32 coppie di pazienti. Stanno arrivando via via i gameti e contiamo nei prossimi mesi di continuare questo lavoro con esito positivo anche sulle altre coppie in trattamento. Attualmente il pacchetto di ovociti costa 2.400 euro mentre la payette di spermatozoi costa 300 euro all'azienda ospedaliera, a cui si sommano poi gli altri costi: attualmente la coppia paga il ticket che generalmente è di 36,15 euro per tre volte; una compartecipazione al costo è di 100 euro".

Come prescritto dalla legge, a Padova come nel resto d'Italia le coppie devono essere coniugate e conviventi, maggiorenni ed eterosessuali. In Veneto ci sono già stati casi di fecondazione eterologa a Verona.



