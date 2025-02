Si getta nel canale per evitare arresto, grave rapinatore

Un rapinatore è in gravi condizioni all'ospedale dopo essersi gettato in un canale a Verona nel corso di un inseguimento seguito a un tentativo di sfondamento della vetrina di una gioielleria. L'episodio, riferisce il sito de L'Arena, è avvenuto la scorsa notte nella zona dello stadio Bentegodi.

Secondo una prima ricostruzione, intorno a mezzanotte i rapinatori, forse tre in tutto, hanno cercato di sfondare la saracinesca della gioielleria a bordo di un'automobile bianca, senza riuscirci, poi l'hanno rotta con un estintore. In precedenza avevano spostato un'altra vettura parcheggiata vicino, per bloccare la strada.

Visto il tentativo fallito, i malviventi si sono dati alla fuga in auto, inseguiti da polizia e carabinieri, che nel frattempo erano stati allertati. Uno di loro è scappato a piedi e si è lanciato nel canale Camuzzoni, che scorre poco vicino, ma è stato portato via dalle acque ed è stato recuperato in gravi condizioni nei pressi di alcune griglie dai vigili del fuoco.

Rianimato sul posto dagli operatori del Suem 118, è stato trasportato in ospedale.

Video Fugge e si getta in un canale dopo una tentata rapina a Verona, il momento della spaccata







Riproduzione riservata © Copyright ANSA