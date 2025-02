Prorogata per 50 anni concessione Giardini Reali di Venezia

L'Agenzia del Demanio e Venice Gardens Foundation, con l'autorizzazione del Ministero della Cultura, hanno sottoscritto oggi l'atto per la proroga della concessione dei Giardini Reali di Piazza San Marco e del Padiglione dei Santi, fino a 50 anni.

La Fondazione si impegna a eseguire ulteriori interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria, di valorizzazione e specifici restauri in seguito a nuovi ritrovamenti archivistici, con l'obiettivo di ricreare la struttura originaria degli ex Giardinetti Reali con un investimento di 17 milioni di euro.

L'intervento di Venice Gardens Foundation consentirà di curare e conservare nel tempo un bene di grande pregio storico e paesaggistico, e di accrescerne il valore preservando tutta la sua bellezza e autenticità.

La concessione dei Giardini Reali e del Padiglione del Santi risale alla fine del 2014, quando l'Agenzia del Demanio li affidò a Venice Gardens Foundation per 19 anni a un canone agevolato, in cambio di importanti interventi di risanamento e valorizzazione, del valore di circa 6 milioni di euro, che nel 2019 hanno restituito alla città di Venezia e al mondo un luogo iconico, riconosciuto dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità, riconnettendolo, attraverso il recupero dello storico ponte levatoio, alle Procuratie Nuove e a Piazza S.Marco. Il restauro comprende sia la parte dedicata al giardino, con il progetto dell'architetto Paolo Pejrone, sia il Padiglione neoclassico, progettato dall'architetto Lorenzo Santi nei primi dell'Ottocento, e tutto l'arredo funzionale e decorativo di valore storico e artistico.

Il progetto di restauro architettonico, affidato all'architetto Alberto Torsello, ha visto la demolizione degli elementi e degli edifici in stato di abbandono, compreso il bunker costruito durante la Seconda guerra mondiale, e il ripristino della serra, seguendo il progetto dello Studio di architettura Aymonino-Barbini. I Giardini Reali sono ora curati e preservati dai giardinieri della Fondazione attraverso specifici programmi, sintesi delle antiche conoscenze e delle nuove tecniche volte a una gestione sostenibile e responsabile senza l'uso di sostanze chimiche, con grande attenzione alla conservazione delle risorse naturali, al riuso, al riciclo e alla valorizzazione degli elementi fisici esistenti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA