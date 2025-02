In preda a crisi resiste a sanitari,usato spray al peperoncino

E' stato necessario l'uso dello spray al peperoncino da parte della polizia per neutralizzare un 30enne in forte stato di agitazione psicofisica che stava creando problemi al personale sanitario intervenuto in appartamento di Vicenza.

Una pattuglia delle 'volanti' è infatti intervenuto in una casa in ausilio agli infermieri che erano alle prese con il 30 enne in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta anche all'assunzione di alcool, urlando frasi deliranti. L'uomo è stato trattenuto a stento da uno dei fratelli del 30enne per evitargli movimenti sconsiderati che potessero essere pericolosi per sé e per gli altri familiari. L'uomo è stato portato con difficoltà in strada e portato fino all'ambulanza ma, all'atto di salire, è riuscito a divincolarsi cercando di darsi alla fuga, venendo però placcato dal fratello che però è stato preso a pugni. Per immobilizzare l'uomo i poliziotti, hanno spruzzato lo spray al peperoncino contro il 30enne che è stato così neutralizzato e portato in ambulanza all'ospedale di Vicenza dove è stato sottoposto a terapie mediche.



