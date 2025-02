In carcere con cancrena, può uscire ma non si trova struttura

E' malato, ha una cancrena da gelo al piede destro che deve essere amputato, ma è in carcere e, per la patologia, potrebbe essere messo ai domiciliari o in una struttura adeguata ma il luogo non si trova ed costretto, ancora, alla prigione.

E' la vicenda di uno straniero di 41anni, che dopo una vita sregolata e lasciato da moglie e parenti è finito in carcere per vari reati e che ora, in attesa dell'intervento, dovrebbe essere assistito da una struttura estranea al penitenziario che non è in grado, neppure in infermeria, di trattenerlo. La vicenda paradossale la rende nota il legale di fiducia dell'uomo, Daniele Marchiori del foro di Venezia, che ha in mano il dispositivo della giudice del Tribunale lagunare Benedetta Vitolo che porterebbe alla libertà l'uomo ma non gli si trova alcun posto in attesa dell'intervento chirurgico.

"Pur essendo uscito dal giro della droga - rileva Marchiori -, la crisi del divorzio e l'impossibilità di trovare un lavoro stabile hanno spinto il mio assistito a vivere per strada, costringendolo a commetteva reati per sopravvivere".

"Attualmente è sottoposto alla misura cautelare, ma essendo estremamente bisognoso di cure, vista la sua drammatica condizione di salute, lo stesso giudice - spiega il legale -, è incredulo che non vi sia un pronto intervento da parte delle istituzioni, tanto che ha sollecitato la difesa a trovargli un posto che gli fornisca cure adeguate, in quanto incompatibile con il regime carcerario, dove si trova attualmente e dove non può ricevere le cure necessarie, vedendo peggiorare il suo stato di salute psico-fisico giorno dopo giorno".

Marchiori, che ha bussato a "tutte le porte dall'amministrazione comunale ai servizi sociali" ha individuato nel luogo più adatto l'Opsa a Sarmeola di Rubano (Padova ) "che è, però, a pagamento" dice e "quindi il mio assistito resta in carcere".



