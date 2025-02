Giubileo: a Verona la porta nella cappella ospedaliera

In occasione della Giornata mondiale del malato, il vescovo di Verona Domenico Pompili ha celebrato il "Giubileo della sanità veronese" alla cappella del policlinico Rossi di Borgo Roma, Chiesa Giubilare. L'apertura della porta della cappella è stata seguita da una breve preghiera a cui ha partecipato il personale dell'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona e dell'Ulss 9 Scaligera.

Per la durata dell'anno Giubilare la Diocesi di Verona ha designato alcuni luoghi sacri in cui i fedeli potranno ottenere l'indulgenza giubilare, tra cui le Cappellanie del Polo Chirurgico Confortini, a Borgo Trento, e del Policlinico Rossi.

"Il brano del Vangelo - ha detto Pompili - ci dice che non si può toccare senza essere toccati. Oggi nella Giornata del malato facciamo in modo di toccare e farci toccare da ciò che è umano, e rinnovare l'impegno perché le cure siano sempre più alte e disponibili a tutti. Questo è il modo per ribadire che la frontiera dell'ospedale, in genere della cura delle persone ammalata, riguarda tutti indistintamente e occorre alzare il livello dell'attenzione della società civile e della comunità cristiana attorno a queste situazioni che coinvolgono tutte le famiglie".

Per il rettore dell'Università, Pier Francesco Nocini, "senza la ricerca non ci può essere sanità, ma ancora di più di inclusione anche su questi temi che sono fondamentali. Questa apertura verso il credere, credere di qualsiasi tipo, deve essere un momento di riflessione della nostra vita. Un'occasione per tutti e con il grande rispetto per tutti".

Le due Cappellanie saranno aperte per la preghiera personale e la celebrazione dei sacramenti. All'Ospedale di Borgo Trento ci sono due chiese non giubilari che celebreranno le Sante Messe.



