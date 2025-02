Data 'zero' per Vasco Rossi a Bibione 26 e 27 maggio, poi tour

Per il secondo anno consecutivo Bibione (Venezia) ospita la la data 'zero' del tour di Vasco Rossi. Le tappe, rese note da Live Nation Italia, sono il 26 maggio per Il Blasco Fan Club e il 27 aperta al pubblico. Poi il tour il tour dallo stadio Olimpico di Torino (replica l'1 giugno). Tutte doppie date e tutte sold out da un anno: Il 5 e 6 giugno al Visarno Arena di Firenze,l'11 e 12 giugno allo stadio Dall'Ara di Bologna, il 16 e 17 giugno allo stadio Maradona di Napoli, il 21 e 22 giugno allo stadio San Filippo di Messina e il 27 e 28 giugno all'Olimpico di Roma.

"Ringraziamo Vasco Rossi - ha detto il sindaco di San Michele al Tagliamento Flavio Maurutto - per aver dato fiducia a Bibione scegliendo di ripartire da qui. Faremo tesoro dell'esperienza positiva del 2024 per farci trovare pronti ad accogliere nuovamente le decine di migliaia di fan".

Sale, intanto, la "febbre da scaletta" con i video spoiler, pubblicati sui suoi social, che lo ritraggono in sala di incisione con Vince Pastano, e tra una battuta, un accenno di canzoni decisamente riconoscibili e nuovi arrangiamenti, i due lasciano intendere che ci saranno delle belle sorprese nella set list che verrà.

Prima tra tutte: "L'intro c'è. È a posto. È una canzone molto molto interessante, che sarà molto significativa anche per questo periodo storico". Con le sue anticipazioni in "esclusiva mondiale", Vasco accresce la curiosità e stimola a proiettarsi a questa prossima primavera. E poi vola a Los Angeles, dove può svolgere in totale libertà i suoi allenamenti in alta quota.





