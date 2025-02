Zaia, 'Zone rosse solo per curare la fase acuta'

"Nella storia è successo che le nostre città avessero più o meno aree o quartieri problematici.

Penso che debbano essere istituite per curare una fase acuta, altrimenti poi si passa al coprifuoco". Lo ha detto stamani a Venezia il presidente del Veneto, Luca Zaia, in merito all'istituzione delle zone rosse come contributo alla sicurezza.

"Capisco gli amministratori - ha proseguito il governatore -, l'unico aspetto che mi preoccupa è l'omologazione che c'è in questo Paese. Ci stiamo omologando a tante illegalità, non condivido ad esempio che quando si parla di baby gang ci si riferisce al disagio giovanile. Se è davvero disagio giovanile, questo dovrebbe comprendere tutto il 'mare magnum', ma questi sono una cellula infinitesimale rispetto a un tessuto sano. I ragazzi - ha concluso Zaia - oggi sono penalizzati da quattro scatenati che mettono a ferro e fuoco le città e sono identificati come gioventù, ma questi sono dei delinquenti".





