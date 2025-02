Venezia, al via la 14/a edizione di Biennale College-Cinema

È aperto fino al 14 aprile 2025, sul sito www.labiennale.org il bando italiano della 14/a edizione di Biennale College - Cinema, il laboratorio di alta formazione lanciato nel 2012 dalla Biennale, rivolto a cineasti emergenti per lo sviluppo e la realizzazione nel corso di un anno di lungometraggi a microbudget.

L'iscrizione a Biennale College Cinema - Italia è aperta a team formati da registe/i e produttori/produttrici, entrambi di nazionalità italiana.

Saranno selezionati otto progetti di lungometraggio a microbudget, invitati a partecipare a un workshop di sviluppo in lingua inglese dal 3 al 7 luglio, al termine del quale sarà effettuata un'ulteriore selezione di 3 progetti.

Questi saranno invitati a prendere parte a un workshop dal 7 al 16 ottobre, assieme ai team di nove progetti scelti attraverso il bando internazionale di Biennale College - Cinema, che sarà lanciato il 6 maggio (fino al 7 luglio). I workshop si svolgono a Venezia, presso l'isola di San Servolo.

L'annuncio dei progetti selezionati per l'attività formativa di ottobre si terrà durante l'82/a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica 2025 diretta da Alberto Barbera. Da quel momento i due percorsi previsti per questa 14/a edizione di Biennale College - Cinema, ossia BCC-Italia e BCC-International, proseguiranno sullo stesso binario, per la scelta e la presentazione di un massimo di quattro lungometraggi a microbudget alla 83/a Mostra del Cinema di Venezia 2026, sostenuti dalla Biennale e da realizzarsi con 200.000 euro.





