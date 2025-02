Università Salesiana a Sanremo studia IA e relazioni umane

Sei studenti dell'Istituto Universitario Salesiano di Venezia (Iusve) e il programmatore musicale della radio universitaria Cube Radio si trasferiranno a Sanremo per vivere un'esperienza didattica di digital reporting in occasione del 75/o Festival della Canzone Italiana.

Le novità di questa edizione sono due: l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per analisi retrospettive e predittive su social e testi delle canzoni, e l'introduzione del "Kindness and respect award" di Cube Radio, un riconoscimento speciale destinato a chi avrà curato con maggiore attenzione le relazioni umane nel contesto della manifestazione.

Il team dello Iusve collaborerà con Rai Pubblica Utilità, realizzando clip "accessibili" che verranno trasmesse all'interno delle due "strisce" quotidiane in streaming su RaiPlay e RaiPlaySound e in diretta, su Rai Radio Tutta Italiana. Attivate quest'anno anche nuove collaborazioni con Avvenire, Telenova Milano e Radio Gemini, nell'ambito delle partnership legate alla comunicazione etica e inclusiva. Cube Radio assegnerà anche il premio "Ethical Champion" per l'uso etico e responsabile dei social media.

"Per i nostri studenti - spiega don Nicola Giacopini, direttore dello Iusve - poter realizzare contenuti accessibili rappresenta non soltanto una sfida professionale di alto livello ma anche un prezioso servizio per molte persone con disabilità che potranno, anche grazie a questi contributi, percepire l'atmosfera e i valori presenti al Festival".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA