Trovato con sostanze illegali per 1.500 euro, arrestato

U uomo è stato arrestato per droga dalla Polizia di Padova dopo che, durante un controllo è stato trovato in possesso di 300 pastiglie a base di tapentadolo, prodotte in India, del valore sul mercato illegale di 1.500 euro.

L'uomo è stato controllato nei pressi delle cucine popolari.

Visti gli agenti ha cercato di allontanarsi senza dare nell'occhio ma è stato raggiunto e trovato in possesso della sostanza illegale confezionata in pastiglie in 30 blister da 10.

Al termine degli accertamenti l'uomo, uno straniero è stato arrestato e trattenuto in Questura in attesa della convalida e del processo per direttissima.



